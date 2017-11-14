Beşiktaş'ta Pepe şoku!
Beşiktaş'ın yıldızı Pepe, Portekiz'in ABD ile karşılaştığı maçın 10. dakikasında sakatlandı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanan Pepe, sekerek oyundan çıktı https://t.co/5vTbF4wFNM pic.twitter.com/My4Z3DM70a— Fotomaç (@fotomac) 14 Kasım 2017
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:28
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Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Toplam 11
Yorum
ckasimay en cok ben kiziyordum ama simdi degil cünkü Türkiye bölücülük yapiyor , Bundesliga da oynayanlar Türk Milli takimina giremiyor.
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Kocaman'dan Volkan Demirel kararı
Toplam 15
Yorum
tg kararsiz kazim
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Kartal'da 4 isim yolcu
Toplam 5
Yorum
bjk bunlara alıcı bulunamıyorsa, beşiktaşa yakın bir kulüpte oynamalarına izin verinki,belki bazıları devamlı oynayarak form tutabilir.
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