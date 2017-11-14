Beşiktaş'ta Akhisarspor hazırlıkları devam etti
Süper Lig'in 12. haftasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sabah basına açık çalıştı.
GÜNEŞ GENÇLERLE TEK TEK İLGİLENDİ
Yapılan antrenmanı yakından takip eden Teknik Direktör Şenol Güneş, idman sonunda bazı futbolcuların sahada kalmasını istedi. Caner Erkin, Gökhan Gönül, Negredo, Lens, Talisca ve Quaresma'yı yanına çağıran Güneş, bu futbolcuların şut çalışmasını istedi. Bu futbolcuların çalışmaya başlamasının ardından takımdaki genç oyuncuları yanına çağıran Güneş, özellikle saha içinde pozisyon alma konusunda genç futbolcuları uyardı ve topla nasıl oynamaları gerektiğini gösterdi. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:56
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Elmas'a koruma
Toplam 4
Yorum
işte feneri tek başına sırtlayacak aziz ve aykutumu kurtaracak yeğane eşşiz elmasımız hadi tüm umutlar sende artık.
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Ekici'ye 'vur' emri!
Toplam 5
Yorum
aykut sakat olan neredeyse 1 yıldır top oynamayan m ekiciye kaldıysa işi çok zor iki hafta sonra TEKRAR istifa eder.
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Ülkesine konuştu! Maicon'dan çarpıcı sözler
Toplam 2
Yorum
Adam GİBİ ADAM
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