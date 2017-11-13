 U17’ler Alanya ile yenişemedi – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    U17’ler Alanya ile yenişemedi

    U17’ler Alanya ile yenişemedi
    AKADEMİ Ligi 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş U17 Takımı, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlı gençler, ikinci yarıda Batınay'ın ayağından bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı. U19'lar ise Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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