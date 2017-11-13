U17’ler Alanya ile yenişemedi

AKADEMİ Ligi 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş U17 Takımı, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlı gençler, ikinci yarıda Batınay'ın ayağından bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı. U19'lar ise Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.