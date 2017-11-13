 Türkiye’nin en iyisi Beşiktaş – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Türkiye’nin en iyisi Beşiktaş

    Türkiye’nin en iyisi Beşiktaş
    BEŞİKTAŞ'ın geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elediği Hapoel Beer Sheva'nın futbolcusu Ben Sahar, siyah-beyazlı takıma övgü yağdırdı. İsrailli futbolcu, "Beşiktaş Türkiye'nin en büyük takımı. İstanbul'daki taraftarı unutamıyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de çok başarılılar. Beşiktaş'a elenmek bizim için başarısızlık değil" dedi. Sahar, kendilerinin de Beşiktaş'ı örnek almaları gerektiğini söyledi.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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