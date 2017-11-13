 Semih Kaya teklif edildi! – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Semih Kaya teklif edildi!

    Semih Kaya teklif edildi!
    SEZON başında Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya'yı menajerlerin Beşiktaş'a önerdiği iddia edildi. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in eski milli futbolcunun transferine sıcak bakmadığı bildirildi. 26 yaşındaki milli futbolcu, Sparta Prag'daki ilk lig maçında ayak tarak kemiğinden sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. İyileşen Kaya, tekrar forma yarışına katıldı
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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