Trabzonspor Teknik Dİrektörü Rıza Çalımbay, TRT Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Antalyasporlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'a gitmek istediğini söyleyen Çalımbay, bu transferin neden gerçekleşmediğini anlattı. Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Eto'o benim çalıştığım en karakterli kişilerden biridir, profesyoneldir. Gücü yettiğine kadar çalışır ve liderdir, dört dörtlük bir golcüdür. Benim kadar futbolu seven bir kişi gördüm, o da Eto'o. Antalya'da Eto'o'yu 3 takım istiyordu. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor istedi. Eto'o ile konuştuğumda, o da Beşiktaş'a gitmek istiyorum dedi. Biz de Eto'o karşılığında Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu istemiştik. Yönetim de Eto'o'nun Beşiktaş'a gitmesine onay verdi ama Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu, Antalyaspor'a gelmek istemedi."



"Sosa devre arasında ayrılıyor mu?"

Şu an öyle bir şey yok. Geçen sene çok oynamamış ve sezon başında alınmadığı için istediğiniz seviyede değil. Belki Sosa çok farklı olacak. Aynı şekilde Volkan Şen var. Bu arkadaşlara zaman lazım. Biraz da çalışmaları lazım. Kadroda olmayan oyuncuları günde çift antrenmanla hazırladık. Şu an oyunculara yüklenemezsiniz. Bongonda da aynı seviyede. İstediğimiz gibi değil. Son maçımızda maç temposu kazansınlar diye 90 dakika oynattım.





"Trabzon başarıya aç bir yer"

Ben Trabzon'u, Trabzonspor'u ve Karadeniz'i çok seviyorum. Gerçekten mükemmel. Galatasaray maçında taraftarı unutmam. Arkanda inanılmaz bir destek var ve burada bulunduğum için çok mutluyum. Uykusuz günlerim de geçiyor ama inşallah istediğimiz yere takımı getireceğiz. Herkesin bir bütün olması gerekiyor. Trabzon başarıya aç bir yer. Orada başarılı olunca her açıdan tadına doyulmaz. Benim çok çok isteyerek gittiğim bir yer.

Maça 40 bin kişi geliyor ama herkesin kafasında bir kadro vardır. Trabzon halkı da yanımıza geliyor ve konuşuyorlar. İdmanı taraftara açtım. Volkan idmanda dizinden sıkıntı yaşadı, ben de izin verdim. O gün idman basına kapalıydı. Ertesi gün basın "Rıza hoca, Volkan'ı kovdu" yazdı. Rodallega ile Volkan arasında da hiçbir şey yok. Arkadaşlık, dostluk çok iyi.

Kalan 6 maçımızı çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Türkiye Kupası da var. Trabzonspor'da hedef hiç bitmez. Bizim 6 maçımız da final. Bizim bu maçların hepsini iyi bitirmemiz gerekiyor. 3 hafta sonra başkana rapor sunacağız. 3-4 hafta sonra da ona göre karar vereceğiz. Benim en büyük hedefim para, pul değil; Trabzonspor'da başarılı olmak ve çok büyük bir beklenti var. Devre arasını da çok iyi değerlendireceğiz ve ligi iyi yerde bitireceğiz. Trabzon'a yakışan en yukarısıdır.

Abdülkadir ve Yusuf karakter olarak mükemmel. Abdülkadir her maçta oynuyor. Tecrübe kazandıktan sonra zaten bambaşka olacak. Yusuf için Avrupa konuşuluyor ve o potansiyel var. İkisi de çok iyi oyuncular.

Ne kadar az kadro o kadar iyi. Oyuncuda düşüş varsa onu iyi duruma getirmek lazım. Güzel ve oturmuş bir kadro varsa süper. Beşiktaş döneminde ben oynarken 11'i herkes sayıyordu. Trabzonspor'u da öyle yapacağız. Isıran, mücadele eden bir takım olacağız. Kazanmak için her şeyi yapan takım olacak. Antrenör olarak kafamda hep hücum vardır. Defans olarak oyunu düşünmem. Trabzonspor'da kesinlikle şampiyonluk yaşarız. İstanbul dışında bir yerden çıkacaksa burası da Trabzon. Çok potansiyel var ve artık patlıyor. Hele de önümüzdeki yıl kesin düşünüyorum.

Ben hiçbir zaman para işine girmem ama kulübe zarar gelecekse de müdahale ederim. Alınması gereken bir oyuncu varsa konuşuruz. Prim işlerine bile girmiyorum. Seyretmediğim bir oyuncuyu kolay kolay kadroya almam.

Lucescu ve A Milli Takım yorumu

Romanya ve Arnavutluk maçında sonuca bakmamak gerekiyor. Türkiye'de tabii ki ışık var. Ne Lucescu'ya karşıyım; ne de yabancı birine karşıyım. Hiç yerli teknik direktörle çalışmadım. Benim A Takım'a alan yabancı antrenördü. Milli takım çok farklı bir yer. İstiklal Marşı okunurken bir farklı olursun. Gençleştirme olayı Türkiye'de çok farklı. Bizim genç arkadaşlarımız belli bir yere geliyor ama sonra kayboluyor. O sene kim iyiyse onu alacaksın. Yaşına bakmayacaksın. Altyapıya önem vermemiz lazım. Önemli olan ruhu ve havayı yakalamak. Geçen turnuvadan herkes ders çıkarırsa; o zaman başarılı olurduk. Hırvatistan gibi bir takımı yeniyorsun. O gruptan çıkmamız gerekiyordu.

"A Milli Takım için teklif geldi mi?"

O konulara girmek istemiyorum. Yerli antrenör giderse daha başarılı olacağını düşünüyorum. Fatih Hoca bıraktı ve üç final maçı var. Adam bizi bilmeyebilir. Bizden biri gitse her şey daha farklı olabilirdi. Milli takıma gidecek birinin para düşüneceğini zannetmiyorum. Herkes üç maç için gider. Başarı gelirse de belli bir prim gelebilir.