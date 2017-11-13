İngilizlerden sürpriz Oğuzhan çıkışı

Beşiktaş'ta 3 sezonki performansıyla Avrupa'nın dikkatini çeken Oğuzhan Özyakup için İngiltere'de anket düzenlendi. Uzun zamandır Arsenal'in transfer gündeminde olan Oğuzhan Özyakup, Özil'in yerine takımda olmalı mı? sorusunu cevapladı. Ankete katılanları, %42'si Oğuzhan için 'Doğru karar' derken %58 'Hayır' yanıtını verdi.

