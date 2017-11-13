İngilizlerden sürpriz Oğuzhan çıkışı
İngiliz basını sezon sonunda Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil ile Londra temsilcisinin gündemindeki Oğuzhan Özyakup'u karşılaştırdı.
Beşiktaş'ta 3 sezonki performansıyla Avrupa'nın dikkatini çeken Oğuzhan Özyakup için İngiltere'de anket düzenlendi. Uzun zamandır Arsenal'in transfer gündeminde olan Oğuzhan Özyakup, Özil'in yerine takımda olmalı mı? sorusunu cevapladı. Ankete katılanları, %42'si Oğuzhan için 'Doğru karar' derken %58 'Hayır' yanıtını verdi.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:35
-
Fellaini ocak'ta Beşiktaş'ta
Toplam 5
Yorum
beşiktaşlı 8 milyona daha iyiysini alırız bence
-
Bütçe 75 milyon TL açık verdi
Toplam 2
Yorum
İLHAM AZERİ NEDEN AÇIK VERİYOR ? RİVA*DAN GELEN PARALAR NERE GİTTİ ? BAŞKANLIK HATRINA MİLYONLARI SAVURUP ŞAMPİYON OLMAK PEŞİNDELER...
-
1 yıl daha kalayım
Toplam 5
Yorum
adalet Sen ancak ahirette bu borcu ödersin.
İngilizlerden sürpriz Oğuzhan çıkışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.