 İngilizlerden sürpriz Oğuzhan çıkışı – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    İngilizlerden sürpriz Oğuzhan çıkışı

    İngilizlerden sürpriz Oğuzhan çıkışı

    İngiliz basını sezon sonunda Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil ile Londra temsilcisinin gündemindeki Oğuzhan Özyakup'u karşılaştırdı.

    Beşiktaş'ta 3 sezonki performansıyla Avrupa'nın dikkatini çeken Oğuzhan Özyakup için İngiltere'de anket düzenlendi. Uzun zamandır Arsenal'in transfer gündeminde olan Oğuzhan Özyakup, Özil'in yerine takımda olmalı mı? sorusunu cevapladı. Ankete katılanları, %42'si Oğuzhan için 'Doğru karar' derken %58 'Hayır' yanıtını verdi.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:35
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