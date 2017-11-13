 Dişi Kartal’dan farklı start: 5-0 – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Dişi Kartal’dan farklı start: 5-0

    Dişi Kartal’dan farklı start: 5-0
    BEŞİKTAŞ Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Futbol Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0 yendi. Talaytepe Spor Tesisi'nde oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; Ada Jacquette, Eli Jakovska, Elif Keskin, Ayşe Ay ve Fatma Kara kaydetti.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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