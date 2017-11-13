Daha hırslandık

Tolgay, “Beşiktaş şampiyon olmasın diye uğraşılıyor. Bu bizi daha hırslandırdı. Farkı 5’e indirdik. Yavaş yavaş istediğimiz yere geliyoruz. Yine başaracağız” dedi

BEŞİKTAŞ'ın orta sahadaki virtüözlerinden Tolgay Arslan, takım içinde son dönemde yaşanan kava ve tartışmaların gereğinden fazla büyütüldüğünü söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Küçük kavgalar her yerde oluyor. Önemli olan 1-2 gün sonra özür dilemek. Ama öyle bir şey oluştu ki; sanki Beşiktaş şampiyon olmasın diye uğraşıyorlar. Bu bizi daha çok hırslandırıyor" dedi. Dört maç üst üste puan kaybettikleri dönemi güven ve inançla atlattıklarını kaydeden yıldız, "2 zor deplasmandan iyi çıktık. Şimdi puan farkı 5'e düştü.



Galatasaray'a karşı evimizde oynayacağız. Ama bizim her maça tek tek bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Maç seçmediklerini de belirten siyah-beyazlı futbolcu şöyle devam etti: Geçen sezon yarışta hep önde gitmemiz avantajdı. Bu sezon birazcık geriden gittik ama yavaş yavaş istediğimiz yere geliyoruz. G.Saray'ın avantajı haftada bir maç oynaması. Ancak biz kendimize bakıyoruz. Bu futbolumuzu oynadığımız sürece kolay kolay kimse bizi yenemez. İnşallah üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşırız.



Real'le oynamak güzel olur

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde gruptaki 4 maçta 10 puan yaptıklarını belirten Tolgay, "Gruptan çıkmak istiyoruz. Sonrasında ne gelirse gelsin. Tabii ki orada büyük takımlara karşı oynamak istersin. Real Madrid falan güzel olur" diye konuştu.



Ozi tek rakibim değil

OĞUZHAN ile forma yarışını da değerlendiren Tolgay, "Ben bir tek Oğuzhan'ı rakip olarak görmüyorum. Geçen sene son 4-5 maçı Atiba'nın yerinde oynadım. Galiba 5'te 5 yaptık. Talisca'nın pozisyonunda da oynayabilirim" dedi.



İniesta orta sahanın babası

Eskiden Zidane'ı sevdiğini belirten Tolgay, "Sonra Xavi ve İniesta'yı örnek alıyordum. Şu anda İniesta benim için orta sahanın babası diyebiliriz" dedi.



