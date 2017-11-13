Daha hırslandık
Tolgay, “Beşiktaş şampiyon olmasın diye uğraşılıyor. Bu bizi daha hırslandırdı. Farkı 5’e indirdik. Yavaş yavaş istediğimiz yere geliyoruz. Yine başaracağız” dedi
Galatasaray'a karşı evimizde oynayacağız. Ama bizim her maça tek tek bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Maç seçmediklerini de belirten siyah-beyazlı futbolcu şöyle devam etti: Geçen sezon yarışta hep önde gitmemiz avantajdı. Bu sezon birazcık geriden gittik ama yavaş yavaş istediğimiz yere geliyoruz. G.Saray'ın avantajı haftada bir maç oynaması. Ancak biz kendimize bakıyoruz. Bu futbolumuzu oynadığımız sürece kolay kolay kimse bizi yenemez. İnşallah üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşırız.
Real'le oynamak güzel olur
ŞAMPİYONLAR Ligi'nde gruptaki 4 maçta 10 puan yaptıklarını belirten Tolgay, "Gruptan çıkmak istiyoruz. Sonrasında ne gelirse gelsin. Tabii ki orada büyük takımlara karşı oynamak istersin. Real Madrid falan güzel olur" diye konuştu.
Ozi tek rakibim değil
OĞUZHAN ile forma yarışını da değerlendiren Tolgay, "Ben bir tek Oğuzhan'ı rakip olarak görmüyorum. Geçen sene son 4-5 maçı Atiba'nın yerinde oynadım. Galiba 5'te 5 yaptık. Talisca'nın pozisyonunda da oynayabilirim" dedi.
İniesta orta sahanın babası
Eskiden Zidane'ı sevdiğini belirten Tolgay, "Sonra Xavi ve İniesta'yı örnek alıyordum. Şu anda İniesta benim için orta sahanın babası diyebiliriz" dedi.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı sınırı' yanıtı
Toplam 3
Yorum
rohagi Halk ben "CUMHURBASKANI OLSAM" demeyi birakip, Cumhurbaskani da ben FEDERASYON, KLUP, BELEDIYE BASKANI vs. olsam demeyi birakirsa UCARIZ..!!
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! ayrıca belhanda latolevici denayer ne oynuyolar bu takımda anlayan var mı
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! yabancı hayranlığından şans bulamıylar ki bide tudorun garipliği tabi sinan ve yasin kantta tolgadan çok daha faydalı olurlar
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