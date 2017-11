ABD’de kupa balosu

Gecede konuşan Fikret Orman: “Allah seneye üst üste 3. şampiyonluğu da kutlamayı nasip etsin. Araya bir de Avrupa kupası sıkıştırırsak daha güzel olur”

ABD'de yaşayan Beşiktaşlılar 2016-17 sezonu şampiyonluğunu düzenlenen balo ile kutladı. Beşiktaş USA Derneği'nin New York'ta organize ettiği geceye katılan başkan Fikret Orman, "2 sene üst üste şampiyon olarak buraya geldik. İnşallah seneye de Allah bize üçüncüsünü kutlamayı nasip etsin. Bu arzu ve istekteyiz. Araya bir de Avrupa kupası sıkıştırırsak daha da güzel olur" dedi. Baloda Beşiktaşlı futbolcuların imzalı formaları açık artırma ile satılırken, en yüksek bedelle satılan Cenk Tosun'un forması oldu. Fikret Orman, balonun muhteşem geçtiğini belirterek, seneye Los Angeles ve Miami'de de yapacaklarını kaydetti.



Ezeli rakipler de katıldı

BROOKLYN'deki The Grand Prospect Hall'de yapılan baloya ABD'li senatör Jesse Hamilton, BM Daimi Büyükelçisi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Galatasaray ve Fenerbahçe USA derneklerinin yöneticileri de katıldılar