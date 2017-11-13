ABD’de kupa balosu
Gecede konuşan Fikret Orman: “Allah seneye üst üste 3. şampiyonluğu da kutlamayı nasip etsin. Araya bir de Avrupa kupası sıkıştırırsak daha güzel olur”
Ezeli rakipler de katıldı
BROOKLYN'deki The Grand Prospect Hall'de yapılan baloya ABD'li senatör Jesse Hamilton, BM Daimi Büyükelçisi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Galatasaray ve Fenerbahçe USA derneklerinin yöneticileri de katıldılar
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı sınırı' yanıtı
Toplam 3
Yorum
rohagi Halk ben "CUMHURBASKANI OLSAM" demeyi birakip, Cumhurbaskani da ben FEDERASYON, KLUP, BELEDIYE BASKANI vs. olsam demeyi birakirsa UCARIZ..!!
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! ayrıca belhanda latolevici denayer ne oynuyolar bu takımda anlayan var mı
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! yabancı hayranlığından şans bulamıylar ki bide tudorun garipliği tabi sinan ve yasin kantta tolgadan çok daha faydalı olurlar
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