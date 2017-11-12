 Pektemek golünü attı, sakatlandı – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Pektemek golünü attı, sakatlandı

    Pektemek golünü attı, sakatlandı

    ASTRA GİURGİU maçına ilk 11’de başlayan ve bir de gol atan , 65’inci dakikada sakatlanarak oyundan alındı. Tecrübeli oyuncunun durumu, çekilen MR’ının ardından netlik kazanacak.

    Beşiktaş, Astra Giurgiu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmanın 65. dakikasında Beşiktaş'ın Astra karşısında takımının tek golünü atan , sakatlanıp oyundan çıktı.

    Deneyimli oyuncunun durumu, karşılaşmanın ardından yapılacak olan tektikler sonrasında belli olacak. Mustafa Pektemek, ligte Beşiktaş formasıyla fazla şans bulamazken, bu sezon ilk kez 11'de maça başladı.

    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:22
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