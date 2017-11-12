Pektemek golünü attı, sakatlandı
ASTRA GİURGİU maçına ilk 11’de başlayan ve bir de gol atan Mustafa Pektemek, 65’inci dakikada sakatlanarak oyundan alındı. Tecrübeli oyuncunun durumu, çekilen MR’ının ardından netlik kazanacak.
Beşiktaş, Astra Giurgiu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 65. dakikasında Beşiktaş'ın Astra karşısında takımının tek golünü atan Mustafa Pektemek, sakatlanıp oyundan çıktı.
Deneyimli oyuncunun durumu, karşılaşmanın ardından yapılacak olan tektikler sonrasında belli olacak. Mustafa Pektemek, ligte Beşiktaş formasıyla fazla şans bulamazken, bu sezon ilk kez 11'de maça başladı.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:22
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
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