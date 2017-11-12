 Ön plana çıktılar – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Ön plana çıktılar

    Ön plana çıktılar
    SİYAH-beyazlıların eski yardımcı antrenörlerinden Ulvi Güveneroğlu, bazı isimlerin bu sene performanslarını katladığını söyledi. Güveneroğlu, "Beşiktaş, takım olarak Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi. Ama ligde de üst seviye oynayan oyuncular var ki bunların başında da ve Cenk geliyor, Quaresma ve Talisca'yı da bu isimlere ekleyebiliriz" ifadesini kullandı.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:31
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