Cenk’in kader günü 11 Aralık
Şampiyonlar Ligi’nde son 16’yı büyük ölçüde garantileyen siyah-beyazlılar; Barça, PSG, R.Madrid ve Manchester City’den biri çıkmazsa, Cenk Tosun’u devre arası satmayacak
Tüm bu açıklamalara rağmen Cenk Tosun için beklenen tarihin 11 Aralık olduğu ifade edildi. Şampiyonlar Ligi'nde 16 turuna katılmayı neredeyse garantileyen siyah-beyazlılarda yönetim, İsviçre'nin Nyon şehrinde yapılacak kura çekiminde eşleşecekleri takıma göre Cenk Tosun'u satıp satmamaya karar verecek.
Yönetimin fikri şu an için Barcelona, Real Madrid, PSG ve Manchester City gibi zorlu ekiplerden birisinin bir sonraki turda rakip olarak çıkmaması durumunda Cenk Tosun'u satmamak. Yönetim, bu takımlardan daha güçsüz takımlarla eşleşilmesi durumunda çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:28
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
Cenk’in kader günü 11 Aralık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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