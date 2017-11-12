 Cenk’in kader günü 11 Aralık – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Cenk’in kader günü 11 Aralık

    Cenk’in kader günü 11 Aralık

    Şampiyonlar Ligi’nde son 16’yı büyük ölçüde garantileyen siyah-beyazlılar; Barça, PSG, R.Madrid ve Manchester City’den biri çıkmazsa, ’u devre arası satmayacak

    Beşiktaş'ta , Avrupa futbolunun ara transferde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cenk Tosun'la ilgili kararın, 11 Aralık'tan sonra verileceği öğrenildi. Başkan Fikret Orman her fırsatta "Cenk Tosun için 20 milyon euro yetmez" diyerek piyasayı kızıştırırken; diğer yöneticiler ise Tosun Paşa'nın Ocak ayında satılmasının gündemde olmadığını üzerine basa basa açıklıyor.

    Tüm bu açıklamalara rağmen için beklenen tarihin 11 Aralık olduğu ifade edildi. Şampiyonlar Ligi'nde 16 turuna katılmayı neredeyse garantileyen siyah-beyazlılarda yönetim, İsviçre'nin Nyon şehrinde yapılacak kura çekiminde eşleşecekleri takıma göre Cenk Tosun'u satıp satmamaya karar verecek.

    Yönetimin fikri şu an için Barcelona, Real Madrid, PSG ve Manchester City gibi zorlu ekiplerden birisinin bir sonraki turda rakip olarak çıkmaması durumunda Cenk Tosun'u satmamak. Yönetim, bu takımlardan daha güçsüz takımlarla eşleşilmesi durumunda çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:28
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