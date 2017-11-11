Rakip Astra Giurgiu

Beşiktaş, milli maçlar için verilen arada bugün 15.00'te Vodafone Park'ta Romanya'nın Astra Giurgiu ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. Bilet fiyatları 35 ila 120 TL arasında değişiyor. Güneş, ligde ve Devler Ligi'nde fazla oynatamadığı oyuncuları sahaya sürecek.. İki takım geçen sezon da hazırlık maçında karşılaşmış ve Beşiktaş, 3-1 yinilmişti. Giurgiu, Romanya Ligi'nde 25 puanla 6. sırada bulunuyor.