 Negredo: Bu pankartı balkonuma asacağım – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    : Bu pankartı balkonuma asacağım

    Negredo: Bu pankartı balkonuma asacağım

    Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro , taraftarlara imza dağıttı.

    Vodafone Park'ta bulunan Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen organizasyona, siyahbeyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlik başlamasından saatler önce stada gelen taraftarlar, kuyruk oluşturdu. İspanyol oyuncu taraftarlarla yakından ilgilenirken, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Beşiktaşlı taraftarlar, 'ya üzerinde "Yürü be Negredo" yazan bir pankart hediye ederken, Negredo "Bunu balkona asarım" diyerek teşekkür etti.

    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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