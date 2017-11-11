 Kalmak isterim ama... – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Kalmak isterim ama...

    Kalmak isterim ama...

    , geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı “İlk tercihim her zaman Beşiktaş, fakat durumum biraz karışık. Beşiktaş’ın şerefli formasını terletmek istiyorum. Burada kalmam için kulüplerin birbirini anlaması lazım ama Benfica anlar mı, bilmiyorum”

    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson , birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu. NTV Spor'a konuşan sambacı, "Beşiktaş'ta kalmak istiyor musun?" sorusuna, "Buraya gelmeden evvel Türkiye'yi tanımıyordum ama tanıdıkça sevmeye başladım. İşler iyi gidiyor. İlk tercihim her zaman Beşiktaş, bunu dana önce de söyledim. Durumum şu anda biraz karışık. Burada kalmam için kulüplerin birbirini anlaması lazım. Benfica anlar mı, bilmiyorum. Benfica'da devam eden bir kontratım var. Ben ne kadar istesem de kendi isteğimin bir sonuca ulaşmayacağını biliyorum" diye konuştu.

    Avrupa'nın ilgisi hoşuma gitti
    Avrupa'dan birçok kulübün kendisini takip etmesiyle ilgili olarak konuşan Talisca şöyle devam etti: "Geleceği Tanrı'ya bıraktım, yarın ne olacağımı da bilmiyorum. Büyük kulüplerin ilgisi beni mutlu ediyor. Ancak şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve Beşiktaş'a bana bu şansı verdikleri için minnettarım. Hocama ve başkana teşekkür ediyorum. Eldimden geldiğince Beşiktaş'ın şerefli formasını terletmek istiyorum."

    Benficalılar beni anlamaz
    Benfica'ya attığı golün ardından Portekiz kulübünden tepki görmesiyle ilgili konuşan Anderson Talisca, "Ben sadece yaşadıklarımı anlattım, taraftar da buna tepki gösterdi. Benfica'da maaş problemim vardı ve bir şeyler büyütüldü. Olay benim üzerime yıkılmaya çalışıldı. Taraftar tabii ki kulübünü koruyacaktır ama bizim de hayatımız ve yaşantımız var. Kulüplerin kararı özel hayatımızı etkilediği zaman bunu taraftarın anlaması zor" diye konuştu.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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