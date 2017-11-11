Kalmak isterim ama...
Talisca, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı “İlk tercihim her zaman Beşiktaş, fakat durumum biraz karışık. Beşiktaş’ın şerefli formasını terletmek istiyorum. Burada kalmam için kulüplerin birbirini anlaması lazım ama Benfica anlar mı, bilmiyorum”
Avrupa'nın ilgisi hoşuma gitti
Avrupa'dan birçok kulübün kendisini takip etmesiyle ilgili olarak konuşan Talisca şöyle devam etti: "Geleceği Tanrı'ya bıraktım, yarın ne olacağımı da bilmiyorum. Büyük kulüplerin ilgisi beni mutlu ediyor. Ancak şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve Beşiktaş'a bana bu şansı verdikleri için minnettarım. Hocama ve başkana teşekkür ediyorum. Eldimden geldiğince Beşiktaş'ın şerefli formasını terletmek istiyorum."
Benficalılar beni anlamaz
Benfica'ya attığı golün ardından Portekiz kulübünden tepki görmesiyle ilgili konuşan Anderson Talisca, "Ben sadece yaşadıklarımı anlattım, taraftar da buna tepki gösterdi. Benfica'da maaş problemim vardı ve bir şeyler büyütüldü. Olay benim üzerime yıkılmaya çalışıldı. Taraftar tabii ki kulübünü koruyacaktır ama bizim de hayatımız ve yaşantımız var. Kulüplerin kararı özel hayatımızı etkilediği zaman bunu taraftarın anlaması zor" diye konuştu.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:19
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
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Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
Kalmak isterim ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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