Kafa vurmayı burada öğrendim
Hiç kafa golüm yoktu
"Kafa golleri atmaya Türkiye'de başladım. Şenol hoca, kafa vurabileceğimi keşfetti. Türkiye'ye gelmeden önce hiç kafa golüm yoktu. Kendi kendime şaşırıyorum. Hiçbir zaman bu kadar kafa golü atan biri değildim. Bu arada kafa vuruşlarım için Adriano, Babel ve Gökhan Gönül gibi oyuncuların varlığını da unutmamam lazım. Benfica ve Bahia'da bu kadar önde hiç oynamamıştım. Hem oyun kurup hem de ceza sahasına koşmanız çok zor. Hocam bana bütün serbestliği sunuyor."
Atatürk hakkında çok bilgi topladım
Mustafa Kemal Atatürk için 10 Kasım'da 09.05'te saygı duruşunda durulması ile ilgili konuşan Talisca "Mustafa Kemal Atatürk'ü biliyordum. İnsanlar sabah arabada giderken birden arabalarından inip hazır ola geçince kendisini daha fazla araştırdım" açıklamasını yaptı.
TALİSCA'DAN KISA KISA...
İnsanların Türkiye hakkında negatif yorumları vardı. Ancak bugüne kadar öyle bir şey yaşamadım.
Ailem de burayı seviyor. Yemekleri de çok seviyorum.
Tehlike artık her yerde, bazı şehirlerde az, bazı şehirlerde daha fazla.
Aboubakar'ın Porto'ya gitmesine üzüldüm. Maçtan sonra odamıza gelip bizi görmesi olumsuz yorumlandı.
Ancak biz onunla çok iyi arkadaşlıklar kurduk.
Güzel anılarımızı tazelerken çekilmiş görüntüler farklı yorumlandı. Aboubakar'a haksızlık yapıldı.
Caner Erkin ile bir problemimiz yok. Futbolun içerisinde normal denilebilecek bir şey. Aynı takım için mücadele eden oyuncular arasında çok normal. Şu an bir problemimiz yok.
İstanbul'da çok fazla evden çıkmam. Evde oturur kuru fasulyemi yerim. Pilav da yerim. Soğan da yerim. Türk yemeklerine çok alıştım. Zeytinyağlı da var. Hiçbir sıkıntı yok.
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı büyük bir yetenek.
Büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum.
Şenol hocanın tarzı, benim oyun tarzıma uydu. İstediği bazı şeyler tabii ki var. Her oyuncuya kendi bölgesinde serbestlik tanıyor ve bu da performans arttırmaya yardımcı oluyor.
Bazı hakemlerle aram iyi, bazılarıyla aram kötü.
Bazen çok tekme yediğim oluyor ama oyunu devam ettiriyorlar. Basit bir faul yapıyorum ama bana kart gösteriyorlar, bana aynısı yapıldığında kart çıkarmıyorlar.
Galatasaray'ı tabii ki yakalayacağız. Hiçbir şey imkansız değil. Önümüzde çok maç var ve kazanarak Galatasaray'ı yakalayacağız
Ben maç seçmem. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynayacaksınız diye bir garanti yok. Ancak maç seçen olursa da anlarım. Benfica'da ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktığımda ambiyanstan ötürü çok şaşırmıştım.
Ancak Beşiktaş'ta maç seçecek biri yok.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:38
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
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Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
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