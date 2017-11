Kafa vurmayı burada öğrendim

Talisca, bu sezon sadece 3 gol atması ve Göztepe'ye karşı attığı kafa golüyle ilgili şu yorumu yaptı: "Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Geçen sezon 3 ay sakatlık yaşadım ve bu da beni geride bıraktı. Ona rağmen 17 gol atmam önemliydi. Bu sene de gollerimi atacağım. İyi çalıştığımı düşünüyorum ve Göztepe maçında da gol attım. İlerleyen haftalarda da daha iyi olacağım. Şenol hocamın koyduğu her yerde oynarım ama forvet arkasında daha iyi hissediyorum.""Kafa golleri atmaya Türkiye'de başladım. Şenol hoca, kafa vurabileceğimi keşfetti. Türkiye'ye gelmeden önce hiç kafa golüm yoktu. Kendi kendime şaşırıyorum. Hiçbir zaman bu kadar kafa golü atan biri değildim. Bu arada kafa vuruşlarım için Adriano, Babel ve Gökhan Gönül gibi oyuncuların varlığını da unutmamam lazım. Benfica ve Bahia'da bu kadar önde hiç oynamamıştım. Hem oyun kurup hem de ceza sahasına koşmanız çok zor. Hocam bana bütün serbestliği sunuyor."Mustafa Kemal Atatürk için 10 Kasım'da 09.05'te saygı duruşunda durulması ile ilgili konuşan Talisca "Mustafa Kemal Atatürk'ü biliyordum. İnsanlar sabah arabada giderken birden arabalarından inip hazır ola geçince kendisini daha fazla araştırdım" açıklamasını yaptı.İnsanların Türkiye hakkında negatif yorumları vardı. Ancak bugüne kadar öyle bir şey yaşamadım.Ailem de burayı seviyor. Yemekleri de çok seviyorum.Tehlike artık her yerde, bazı şehirlerde az, bazı şehirlerde daha fazla.Aboubakar'ın Porto'ya gitmesine üzüldüm. Maçtan sonra odamıza gelip bizi görmesi olumsuz yorumlandı.Ancak biz onunla çok iyi arkadaşlıklar kurduk.Güzel anılarımızı tazelerken çekilmiş görüntüler farklı yorumlandı. Aboubakar'a haksızlık yapıldı.Caner Erkin ile bir problemimiz yok. Futbolun içerisinde normal denilebilecek bir şey. Aynı takım için mücadele eden oyuncular arasında çok normal. Şu an bir problemimiz yok.İstanbul'da çok fazla evden çıkmam. Evde oturur kuru fasulyemi yerim. Pilav da yerim. Soğan da yerim. Türk yemeklerine çok alıştım. Zeytinyağlı da var. Hiçbir sıkıntı yok.Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı büyük bir yetenek.Büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum.Şenol hocanın tarzı, benim oyun tarzıma uydu. İstediği bazı şeyler tabii ki var. Her oyuncuya kendi bölgesinde serbestlik tanıyor ve bu da performans arttırmaya yardımcı oluyor.Bazı hakemlerle aram iyi, bazılarıyla aram kötü.Bazen çok tekme yediğim oluyor ama oyunu devam ettiriyorlar. Basit bir faul yapıyorum ama bana kart gösteriyorlar, bana aynısı yapıldığında kart çıkarmıyorlar.Galatasaray'ı tabii ki yakalayacağız. Hiçbir şey imkansız değil. Önümüzde çok maç var ve kazanarak Galatasaray'ı yakalayacağızBen maç seçmem. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynayacaksınız diye bir garanti yok. Ancak maç seçen olursa da anlarım. Benfica'da ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktığımda ambiyanstan ötürü çok şaşırmıştım.Ancak Beşiktaş'ta maç seçecek biri yok.