İyi ki Beşiktaş'a gelmişim
Şenol Güneş, ‘marka ve spor zirvesi’nde açıklamalarda bulundu ‘Avrupa’nın tarih yazanı’ olarak davet edildiği etkinlikte Beşiktaş’a halkın takımı olduğu için geldiğini belirten usta hoca, “Biz sürekli taraftarla iç içeyiz. İyi ki Beşiktaş’a geldim” dedi. F.Bahçe derbisinde hakeme söyledikleri için üzgün olduğunu kaydeden Güneş, Çin mevzusuna da açıklık getirdi
KENDİME CEZA VERİYORUM
Fenerbahçe derbisinde hakeme tepki göstererek söylediği sözden dolayı üzgün oldunu kaydeden usta hoca, "Fenerbahçe maçında olan şeyi net olarak söylerim ama münasip bir şekilde dile getirmek lazım. Basit bir faulde hakemin niyetini okuyup yanlış yapıp sinirlendim. Artistlik yapılan bir hareket üzerine ne söylediğimi fark etmedim. Dediğim şeyi hatırlamıyorum. Sonra izleyince üzüldüm. Çok etkisi oldu bende. Kendime ceza veriyorum. Fenerbahçe derbisinde doğru bir şey yapmadım. Kötü bir sözdü. Çok da ceza almamı isteyenler oldu" dedi.
YÖNETİMLE KAVGAMIZ YOK
Şenol Güneş, sezon başında Çin'de yapılan hazırlık maçıyla ilgili memnun olmadığı iddialarına da açıklık getirip şunları söyledi: "Bir iş yerinde kararı yönetim kurulu verir. Bizim görevimiz fikirlerimizi söylemek. Kamp olarak sıkıntıları tabii ki söyleyeceğim. Orada bir kavgamız yok sadece 10 günlük bir kampın Türk takımları için orada olmayacağını söyledim."
O BiR YIL HAYATIMIN EN iYiSiYDi
Güneş, futbolculuğa ilk başladığı dönemle ilgili anılarını şöyle paylaştı: "17 yaşında Trabzonspor'da 3. kaleciydim. Oynayan kalecinin omzu çıktı, ben yine de kadroda yoktum. Anormal çalışıyordum hatta bu yüzden hastalandım. Kadroya yine giremedim. Ondan sonraki yıllar devamlı oynadım. Hatta yedeğim bile olmadı. O bir yıl hayatım boyunca en iyi yılıma bedeldi. Şimdiki dönem biraz farklı. Ben bir kaleci kazağını kendi paramla alıp bir yıl giyiyordum. Şimdi sponsorlar oyunculara forma giymesi için para veriyor."
KAZANIYORSA PRİM ALSIN
Çocukken sokakta oynadıkları futboldan büyük keyif aldığını belirten Güneş, "Messi, Neymar, Ronaldo bugün aynı şeyi yapıyor. Büyük futbolcular bunu yaptığı için keyif alıyor. Oyuncunun yeteneğiyle karakteriyle gelip gitmesi lazım. Sürekli para konuşuluyor Onların ne kazandığını neden insanlar bilmek ister? Türk Milli Takımı kazanıyorsa prim alsın. Önemli olan iyi oynaması, oynanan oyunla seyirciye keyif vermesi. Bizim taraftarı memnun etmemiz lazım" değerlendirmesini yaptı.
KADIKÖY'DE RAHATIM
Diğer takım taraftarlarından oyunculuk dönemi dahil olumsuzluk görmediğini anlatan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, şöyle devam etti: "Milli takımda da rahatlıkla çalıştım. Bunu yapabilmek önemli. En büyük başarı bu. Futbol, renklerin farklılıklarından bütün oluşturmaktır. Trabzon'da üzülüp bana kızanlar var, Trabzonspor'la rekabetten dolayı Fenerbahçe'de de bana kızanlar var. Kadıköy'de oturuyorum çok da rahat dolaşıyorum dışarıda. Sporun ortak dilini kullanmak lazım."
CANER'E DERS OLDU
Caner Erkin mevzusuna da değinen tecrübeli çalıştırıcı, milli futbolcu üzerinden kulübe zarar vermek isteyenlere izin vermeyeceklerini kaydetti. "Caner haklı olduğu yerde haksız duruma düştü" diyen Güneş, "Hareketi nedeniyle elbette ceza almalı. Ama ben mesajı artık aldığını düşünüyorum. Ve bundan sonra beklentimiz mesajı hayata geçirmesi" ifadesini kullandı. Caner'in moralini bozmak isteyenlere alet olduğunu sözlerine ekleyen Güneş, "Dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bu onun için de bir ders oldu. Hafta başında idmanlara başlayacak" dedi.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
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Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
İyi ki Beşiktaş'a gelmişim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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