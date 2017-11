Güneş'le büyük işler başaracağız

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu, teknik direktör Şenol Güneş'e övgüler yağdırdı. Atiba, "Şenol Güneş ne istediğini çok iyi bilen bir teknik direktör. Her oyuncudan istediğini çok iyi alıyor. Saygıyı hak ediyor ve işine dört elle sarılan bir insan.. Büyük emek veriyor ve oyuncuları iyi şekilde yönlendiriyor. Onunla bugüne kadar başarılı olduk. Sene sonundaelde edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.Taraftarların desteğini her maçta hissettiklerini belirten Atiba şöyle devam etti: "Vodafone Park'taki. Harika bir atmosferde oynuyoruz. Orada sahaya taraftarlarımızın önünde çıkmak çok özel bir duygu ve her maçta da bu desteği hissedebiliyoruz.", Şampiyonlar Ligi'nde yapabilecekleri çok şey olduğunu belirterek, "Şimdi hedefimiz gruptan çıkmak ve mümkün olduğu kadar ileriye gitmek. Ligde de iyi gitmemiz gerekiyor.düşünüyorum" dedi. Beşiktaş'ı bir cümle ile anlatan deneyimli oyuncu,tanımlamasını yaptı.Atiba, "Beşiktaş'la sözleşme uzatacak mı, uzatmayacak mı?" konusuna açıklık getirdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı oyuncu, sözleşme ile ilgili yönetimle yapılacak bir görüşmeye açık olduğunu ifade ederek, "Her zaman gün gün ve maç maç bakıyorum. Doğru yer, doğruz aman olduğunda görüşmeyi yapacağız. Kulübüm de bunu biliyor." diye konuştu.yaşındaki deneyimli oyuncu, futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili sorulan soruyu ise şu şekilde cevapladı: "Şu anda bırakmak gibi bir düşüncem yok. Kendimi iyi hissediyorum. Her günün kıymetini bilmeye çalışıyorum. Futbolda geçirdiğiniz her gün değerli. Gün gün ve maç maç ilerliyorum.."Fikret Orman değerli bir insan ve bizimle sıkı bir iletişim içerisinde. Bu takımda bulunduğum 5 sene içerisinde ne kadar doğru işler yaptığını anlayabiliyorsunuz. Onun başkanlık yaptığı bir kulübü temsil etmek beni onurlandırıyor.kazanarak gitmek istiyoruz. Zaten bu seriyi devam ettirirsek G.Saray maçına da elimiz güçlü bir şekilde çıkacağız. Oynayacağımız bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Maç maç giderek bu olumlu gidişatı sürdürmek istiyoruz.hakemlerin performansları genel olarak iyi. Her sezon iyiye doğru gitti. Video Hakem konusunun faydalı olabileceğini düşünüyorum. Uygulamada neler olur, avantaj ve dezavantajları neler olur, tam olarak kestiremiyorum.Noah futbolcu olmak isterse elimden gelen bütün desteği veririm ama futbolcu olması için onu kesinlikle zorlamam ve baskı yapmam.Yeter ki sevdiği ve mutlu olacağı işi yapsın. Bu futbol olursa tabi ben de mutlu olurum