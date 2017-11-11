 Güneş'le büyük işler başaracağız – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Güneş'le büyük işler başaracağız

    Güneş'le büyük işler başaracağız

    Atiba: Ne istediğini bilen bir hocamız var “Saygıyı hak ediyor ve işine dört elle sarılan bir insan. Her oyuncudan da istediğini çok iyi alıyor. Büyük emek veriyor, karşılığını birlikte alacağız”

    Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, teknik direktör Şenol Güneş'e övgüler yağdırdı. Atiba, "Şenol Güneş ne istediğini çok iyi bilen bir teknik direktör. Her oyuncudan istediğini çok iyi alıyor. Saygıyı hak ediyor ve işine dört elle sarılan bir insan. İşine çok büyük bir saygısı var. Büyük emek veriyor ve oyuncuları iyi şekilde yönlendiriyor. Onunla bugüne kadar başarılı olduk. Sene sonunda daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

    ATMOSFER HARİKA
    Taraftarların desteğini her maçta hissettiklerini belirten Atiba şöyle devam etti: "Vodafone Park'taki taraftar desteği çok büyük bir itici güç. Harika bir atmosferde oynuyoruz. Orada sahaya taraftarlarımızın önünde çıkmak çok özel bir duygu ve her maçta da bu desteği hissedebiliyoruz." Atiba, Şampiyonlar Ligi'nde yapabilecekleri çok şey olduğunu belirterek, "Şimdi hedefimiz gruptan çıkmak ve mümkün olduğu kadar ileriye gitmek. Ligde de iyi gitmemiz gerekiyor. İki kulvarı birbirleriyle dengelediğimizi düşünüyorum" dedi. Beşiktaş'ı bir cümle ile anlatan deneyimli oyuncu, "sevgi dolu bir aile" tanımlamasını yaptı.

    Doğru zamanda masaya otururuz
    Atiba, "Beşiktaş'la sözleşme uzatacak mı, uzatmayacak mı?" konusuna açıklık getirdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı oyuncu, sözleşme ile ilgili yönetimle yapılacak bir görüşmeye açık olduğunu ifade ederek, "Her zaman gün gün ve maç maç bakıyorum. Doğru yer, doğruz aman olduğunda görüşmeyi yapacağız. Kulübüm de bunu biliyor. Ben burada hayatımdan mutluyum. Bu tip bir görüşmeye açığım. Doğru yer doğru zaman geldiğinde bu görüşmeyi yaparız" diye konuştu. 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili sorulan soruyu ise şu şekilde cevapladı: "Şu anda bırakmak gibi bir düşüncem yok. Kendimi iyi hissediyorum. Her günün kıymetini bilmeye çalışıyorum. Futbolda geçirdiğiniz her gün değerli. Gün gün ve maç maç ilerliyorum. Kendimi iyi hissettiğim müddetçe de oynamak istiyorum."

    ...ATiBA'DAN KISA KISA
    Başkan Fikret Orman değerli bir insan ve bizimle sıkı bir iletişim içerisinde. Bu takımda bulunduğum 5 sene içerisinde ne kadar doğru işler yaptığını anlayabiliyorsunuz. Onun başkanlık yaptığı bir kulübü temsil etmek beni onurlandırıyor.
    Ligde kazanarak gitmek istiyoruz. Zaten bu seriyi devam ettirirsek G.Saray maçına da elimiz güçlü bir şekilde çıkacağız. Oynayacağımız bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Maç maç giderek bu olumlu gidişatı sürdürmek istiyoruz.
    Türkiye'de hakemlerin performansları genel olarak iyi. Her sezon iyiye doğru gitti. Video Hakem konusunun faydalı olabileceğini düşünüyorum. Uygulamada neler olur, avantaj ve dezavantajları neler olur, tam olarak kestiremiyorum.
    Oğlum Noah futbolcu olmak isterse elimden gelen bütün desteği veririm ama futbolcu olması için onu kesinlikle zorlamam ve baskı yapmam.
    Yeter ki sevdiği ve mutlu olacağı işi yapsın. Bu futbol olursa tabi ben de mutlu olurum
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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