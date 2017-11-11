Güneş'le büyük işler başaracağız
Atiba: Ne istediğini bilen bir hocamız var “Saygıyı hak ediyor ve işine dört elle sarılan bir insan. Her oyuncudan da istediğini çok iyi alıyor. Büyük emek veriyor, karşılığını birlikte alacağız”
ATMOSFER HARİKA
Taraftarların desteğini her maçta hissettiklerini belirten Atiba şöyle devam etti: "Vodafone Park'taki taraftar desteği çok büyük bir itici güç. Harika bir atmosferde oynuyoruz. Orada sahaya taraftarlarımızın önünde çıkmak çok özel bir duygu ve her maçta da bu desteği hissedebiliyoruz." Atiba, Şampiyonlar Ligi'nde yapabilecekleri çok şey olduğunu belirterek, "Şimdi hedefimiz gruptan çıkmak ve mümkün olduğu kadar ileriye gitmek. Ligde de iyi gitmemiz gerekiyor. İki kulvarı birbirleriyle dengelediğimizi düşünüyorum" dedi. Beşiktaş'ı bir cümle ile anlatan deneyimli oyuncu, "sevgi dolu bir aile" tanımlamasını yaptı.
Doğru zamanda masaya otururuz
Atiba, "Beşiktaş'la sözleşme uzatacak mı, uzatmayacak mı?" konusuna açıklık getirdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı oyuncu, sözleşme ile ilgili yönetimle yapılacak bir görüşmeye açık olduğunu ifade ederek, "Her zaman gün gün ve maç maç bakıyorum. Doğru yer, doğruz aman olduğunda görüşmeyi yapacağız. Kulübüm de bunu biliyor. Ben burada hayatımdan mutluyum. Bu tip bir görüşmeye açığım. Doğru yer doğru zaman geldiğinde bu görüşmeyi yaparız" diye konuştu. 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili sorulan soruyu ise şu şekilde cevapladı: "Şu anda bırakmak gibi bir düşüncem yok. Kendimi iyi hissediyorum. Her günün kıymetini bilmeye çalışıyorum. Futbolda geçirdiğiniz her gün değerli. Gün gün ve maç maç ilerliyorum. Kendimi iyi hissettiğim müddetçe de oynamak istiyorum."
...ATiBA'DAN KISA KISA
Başkan Fikret Orman değerli bir insan ve bizimle sıkı bir iletişim içerisinde. Bu takımda bulunduğum 5 sene içerisinde ne kadar doğru işler yaptığını anlayabiliyorsunuz. Onun başkanlık yaptığı bir kulübü temsil etmek beni onurlandırıyor.
Ligde kazanarak gitmek istiyoruz. Zaten bu seriyi devam ettirirsek G.Saray maçına da elimiz güçlü bir şekilde çıkacağız. Oynayacağımız bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Maç maç giderek bu olumlu gidişatı sürdürmek istiyoruz.
Türkiye'de hakemlerin performansları genel olarak iyi. Her sezon iyiye doğru gitti. Video Hakem konusunun faydalı olabileceğini düşünüyorum. Uygulamada neler olur, avantaj ve dezavantajları neler olur, tam olarak kestiremiyorum.
Oğlum Noah futbolcu olmak isterse elimden gelen bütün desteği veririm ama futbolcu olması için onu kesinlikle zorlamam ve baskı yapmam.
Yeter ki sevdiği ve mutlu olacağı işi yapsın. Bu futbol olursa tabi ben de mutlu olurum
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:35
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
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Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
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