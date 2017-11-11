Bugün Simsiyahız!
Beşiktaş Kulübü, vefatının 79. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Vodafone Park'ta yapılan saat koreografisiyle andı.
ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ
ÖTE yandan Başkan Fikret Orman da, kulübün resmi internet sitesinden şu mesajı yayınladı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yılında özlemle ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Beşiktaş Camiası olarak; Atamız'a olan kalbimizdeki derin sevgi ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Dünya döndükçe Atamız'a olan sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir."
Ümraniye'de saygı duruşu
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. Yılında, dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde saygı duruşunda bulunarak andı.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:27
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
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Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
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