Beşiktaş Kulübü, vefatının 79. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Vodafone Park'ta yapılan saat koreografisiyle andı.

Kulüp personelinin yanı sıra amatör branş sporcuları, altyapı sporcuları ve UNIBJK'nin desteğiyle koreografi hazırlandı. Vodafone Park çimlerinde bir araya gelen sporcular ve kulüp personeli, orta yuvarlakta Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'i temsilen saat koreografisi gerçekleştirdi. Kulüp de logosunu karartarak "Bugün Simsiyahız" yazısını yayınladı.



ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ

ÖTE yandan Başkan Fikret Orman da, kulübün resmi internet sitesinden şu mesajı yayınladı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yılında özlemle ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Beşiktaş Camiası olarak; Atamız'a olan kalbimizdeki derin sevgi ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Dünya döndükçe Atamız'a olan sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir."



Ümraniye'de saygı duruşu

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. Yılında, dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde saygı duruşunda bulunarak andı.