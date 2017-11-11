Beşiktaş, Astra Giurgiu ile yenişemedi

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ekibiyle karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Beşiktaş ile Astra Giurgiu 1-1 berabere kaldı.

İki takım geçen sezon da hazırlık maçında karşılaşmış ve Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup olmuştu.



Astra Giurgiu, Romanya 1. Ligi'nde oynadığı 17 maçta aldığı 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 25 puanla 6. sırada bulunuyor.