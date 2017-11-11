 Beşiktaş, Astra Giurgiu ile yenişemedi – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş, Astra Giurgiu ile yenişemedi

    Beşiktaş, Astra Giurgiu ile yenişemedi

    Beşiktaş, milli arada Romanya'dan Astra Giurgiu ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı

    Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ekibiyle karşı karşıya geldi.

    Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Beşiktaş ile Astra Giurgiu 1-1 berabere kaldı.

    İki takım geçen sezon da hazırlık maçında karşılaşmış ve Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

    Astra Giurgiu, Romanya 1. Ligi'nde oynadığı 17 maçta aldığı 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 25 puanla 6. sırada bulunuyor.

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    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:12
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