 Yılın En Sportif Günü – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Yılın En Sportif Günü

    Yılın En Sportif Günü
    MARKALAR ve sporu buluşturan "Yılın En Sportif Günü" Brand & Sport Summit, bu yıl ilk kez bugün Zorlu PSM'de yapılıyor. Şenol Güneş'in dışında, Google Biletleme Spor ve Canlı Etkinlikler Başkanı Michal Lorenc, Octagon Pazarlama Başkanı Jeff Ehrenkranz, beIN Media Group CEO Vekili Yousef Al-Obaidly gibi isimler de panelde yer alacak.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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