MARKALAR ve sporu buluşturan "Yılın En Sportif Günü" Brand & Sport Summit, bu yıl ilk kez bugün Zorlu PSM'de yapılıyor. Şenol Güneş'in dışında, Google Biletleme Spor ve Canlı Etkinlikler Başkanı Michal Lorenc, Octagon Pazarlama Başkanı Jeff Ehrenkranz, beIN Media Group CEO Vekili Yousef Al-Obaidly gibi isimler de panelde yer alacak.