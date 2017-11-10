Talisca'dan kavga açıklaması!

Talisca, Caner'le aralarında problem olmadığını söyledi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, Caner'le yaşadığı tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Talisca, Caner'le aralarında şu anda herhangi bir sorun olmadığı belirtirken "Futbolun içinde böyle şeyler var ve çok normal karşılıyorum. Aynı takım için mücadele eden futbolcular arasında böyle şöyler olur. Şu anda aramızda hiçbir problem yok" ifadelerini kullandı.