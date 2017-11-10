Talisca'dan 10 Kasım yorumu: Çok şaşırdım
Beşiktaş'ın futbolcusu Talisca NTVSpor'da katıldığı canlı yayında 10 Kasım'la ilgili açıklamalarda bulundu. Saat 09:05'te insanların saygı duruşunda bulunmasıyla ilgili "Çok şaşırdım" diyen Brezilyalı oyuncu şöyle konuştu:
"Mustafa Kemal Atatürk'ü biliyordum ama insanların yolda giderken bir anda arabalarını durdurup saygı duruşunda beklemesi beni çok şaşırttı. Bu nedenle Atatürk'ü araştırdım daha fazla bilgi öğrendim. Bu ülkede tarihe bu kadar saygı duyulması ve sahip çıkılması çok güzel bir şey"
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:40
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne gerek var böyle gerilmelere..Hiç yakışıyormu koca koca insanlara..
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Alper Arda Galatasaray'ın öz evladıdır. Form tuttuğunda takımın açık ara en kaliteli futbolcusudur. Istemeyen Galatasaraylıya şaşarım.
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Elmander'in son hali şoke etti!
Toplam 5
Yorum
canyavuz yabancı kuralından dolayı kaybettiğimiz aslanlardan bir tanesi....
Talisca'dan 10 Kasım yorumu: Çok şaşırdım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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