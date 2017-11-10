Talisca'dan 10 Kasım yorumu: Çok şaşırdım

"Mustafa Kemal Atatürk'ü biliyordum ama insanların yolda giderken bir anda arabalarını durdurup saygı duruşunda beklemesi beni çok şaşırttı. Bu nedenle Atatürk'ü araştırdım daha fazla bilgi öğrendim. Bu ülkede tarihe bu kadar saygı duyulması ve sahip çıkılması çok güzel bir şey"