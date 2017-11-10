 Talisca'dan 10 Kasım yorumu: Çok şaşırdım – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Talisca'dan 10 Kasım yorumu: Çok şaşırdım

    Talisca'dan 10 Kasım yorumu: Çok şaşırdım

    Beşiktaş'ın futbolcusu Talisca NTVSpor'da katıldığı canlı yayında 10 Kasım'la ilgili açıklamalarda bulundu. Saat 09:05'te insanların saygı duruşunda bulunmasıyla ilgili "Çok şaşırdım" diyen Brezilyalı oyuncu şöyle konuştu:

    "Mustafa Kemal Atatürk'ü biliyordum ama insanların yolda giderken bir anda arabalarını durdurup saygı duruşunda beklemesi beni çok şaşırttı. Bu nedenle Atatürk'ü araştırdım daha fazla bilgi öğrendim. Bu ülkede tarihe bu kadar saygı duyulması ve sahip çıkılması çok güzel bir şey"

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Talisca'dan 10 Kasım yorumu: Çok şaşırdım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.