Talisca: "Otururum evimde kuru fasülyemi yerim"
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Talisca NTVSpor'da katıldığı programda Türkiye'deki yaşantısıyla ilgili açıklamalarda bulunurken ilginç ifadeler kullandı. Türk yemekleriyle ilgili gelen soruya "Türk yemeklerine alıştım. Otururum evime, kuru fasülyemi yerim" şeklinde cevap verdi.
İşte Talisca'nın Türk yemekleriyle ilgili açıklamaları:
"Çok evcimenim. Türk yemeklerine alıştım. Otururum evime kurufasülyemi yerim. Pilavımı da yerim."
Talisca, Türkiye'de kalırsa Türkçe'yi de öğrenmek istediğini ve saha içerisinde bazı şeyleri tam ifade edemediğini de sözlerine ekledi.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:07
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Toplam 4
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Gslı Ne gerek var böyle gerilmelere..Hiç yakışıyormu koca koca insanlara..
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Alper Arda Galatasaray'ın öz evladıdır. Form tuttuğunda takımın açık ara en kaliteli futbolcusudur. Istemeyen Galatasaraylıya şaşarım.
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canyavuz yabancı kuralından dolayı kaybettiğimiz aslanlardan bir tanesi....
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