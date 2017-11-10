 Talisca: "Otururum evimde kuru fasülyemi yerim" – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Talisca: "Otururum evimde kuru fasülyemi yerim"

    Talisca: "Otururum evimde kuru fasülyemi yerim"

    Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Talisca NTVSpor'da katıldığı programda Türkiye'deki yaşantısıyla ilgili açıklamalarda bulunurken ilginç ifadeler kullandı. Türk yemekleriyle ilgili gelen soruya "Türk yemeklerine alıştım. Otururum evime, kuru fasülyemi yerim" şeklinde cevap verdi.

    İşte Talisca'nın Türk yemekleriyle ilgili açıklamaları:

    "Çok evcimenim. Türk yemeklerine alıştım. Otururum evime kurufasülyemi yerim. Pilavımı da yerim."

    Talisca, Türkiye'de kalırsa Türkçe'yi de öğrenmek istediğini ve saha içerisinde bazı şeyleri tam ifade edemediğini de sözlerine ekledi.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:07
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