İşte Talisca'nın Türk yemekleriyle ilgili açıklamaları:

"Çok evcimenim. Türk yemeklerine alıştım. Otururum evime kurufasülyemi yerim. Pilavımı da yerim."

Talisca, Türkiye'de kalırsa Türkçe'yi de öğrenmek istediğini ve saha içerisinde bazı şeyleri tam ifade edemediğini de sözlerine ekledi.