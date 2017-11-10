 Talisca maç seçiyor mu? Kendisi açıkladı... – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Talisca maç seçiyor mu? Kendisi açıkladı...

    Talisca maç seçiyor mu? Kendisi açıkladı...

    Talisca, "Maç seçiyor" iddialarına yanıt verdi ve "Söz konusu değil" dedi.

    Brezilyayı yıldız kendisi için böyle bir şey olmadığını söyledi ve "Benim için böyle bir şey söz konusu değil. Şampiyonlar Ligi'nde de kötü oynayabilirsiniz. Maç maçtır ama böyle düşünen futbolcular da olabilir. Onu da anlayışla karşılayabilirim. Bazı oyuncular atmosferden etkilenebilir. Benim gördüğüm kadarıyla bizim grubumuzda öyle oyuncular yok"

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Talisca maç seçiyor mu? Kendisi açıkladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.