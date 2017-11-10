Talisca maç seçiyor mu? Kendisi açıkladı...
Talisca, "Maç seçiyor" iddialarına yanıt verdi ve "Söz konusu değil" dedi.
Brezilyayı yıldız kendisi için böyle bir şey olmadığını söyledi ve "Benim için böyle bir şey söz konusu değil. Şampiyonlar Ligi'nde de kötü oynayabilirsiniz. Maç maçtır ama böyle düşünen futbolcular da olabilir. Onu da anlayışla karşılayabilirim. Bazı oyuncular atmosferden etkilenebilir. Benim gördüğüm kadarıyla bizim grubumuzda öyle oyuncular yok"
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:52
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 3
Yorum
metin Yabancı oyuncuya sınırlama gelsin Volkan Şen gibi yerli oyuncular oynasın.
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Yine aynı hüsran
Toplam 13
Yorum
Milli Takım Selçuk, Burak, Arda, Caner, Gökhan Gönül, Ozan Tufan bunlar bundan sonra yapılacak turnuvalar için kesinlikle milli takıma alınmamalı,
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Size söz hocam
Toplam 9
Yorum
UZMAN KURTARICI VOLKAN BOŞUNA UĞRAŞMAYIN FEDORASYON HER YIL OLDUĞU GİBİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ.KLİMİN LOBÜSİ GÜÇLÜYSE O ŞAMPİYON OLUYOR. BU SENE O SENE DEĞİL.
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