Talisca maç seçiyor mu? Kendisi açıkladı...

Brezilyayı yıldız kendisi için böyle bir şey olmadığını söyledi ve "Benim için böyle bir şey söz konusu değil. Şampiyonlar Ligi'nde de kötü oynayabilirsiniz. Maç maçtır ama böyle düşünen futbolcular da olabilir. Onu da anlayışla karşılayabilirim. Bazı oyuncular atmosferden etkilenebilir. Benim gördüğüm kadarıyla bizim grubumuzda öyle oyuncular yok"