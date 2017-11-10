Talisca değil Sosa

LUCAS Lima, Brezilya'nın önemli 10 numaralarından biri. Tarz olarak, Anderson Talisca'dan çok, Jose Sosa'yı andırıyor. Gol atmaktan çok, attırmayı ve oyunu organize etmeyi tercih ediyor. Brezilyalı, milli takıma da seçilen bir oyuncu. 27 yaşına kadar ülkesinden ayrılmadı ama kolay uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Beşiktaş eğer onu transfer ederse, teknik direktör Şenol Güneş'in takımın oyun yapısını değiştirmesi gerekecek. Bu durum bir anlamda 2015-16 sezonuna dönmek anlamına da gelecek. Ocak ayında takımın yapısıyla oynamak ne kadar doğru olur, bilinmez.



Mini yorum: Mert Aydın