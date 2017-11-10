 PFDK’dan Beşiktaş’a ceza! – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    PFDK’dan Beşiktaş’a ceza!

    PFDK’dan Beşiktaş’a ceza!
    PFDK Beşiktaş'a, Göztepe maçından dolayı para cezası kesti. Açıklamada, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 45 bin TL, saha olayları nedeniyle de 15 bin TL para cezası kesildiği ifade edildi. Öte yandan aynı maçta misafir tribünü A,B,C bloğa giriş yapan taraftarların kartları da, bir sonraki deplasman karşılaşması için bloke edildi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
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