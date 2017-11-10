 Negredo'dan 35 gol açıklaması – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Negredo'dan 35 gol açıklaması

    Negredo'dan 35 gol açıklaması

    Beşiktaş'ın golcüsü Alvaro Negredo, samimi açıklamalarda bulundu

    Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo, bir televizyon kanalına özel açıklamalar yaptı.

    İŞTE O AÇIKLAMALAR

    HOCA CENK'E YATIRIM YAPTI
    Transfer sürecinde Beşiktaş taraftarlarından binlerce mesaj geldi. Menajerimle konuştum ve bu kadar ilgi varsa gitmem gerekir diye düşündüm. Tribünlere 10 aylık oğlum bile alıştı. O bile ayağa kalkıp alkışlıyor taraftarı. Taraftar böyle bir tepki gösterip arkanızdaysa bu çok özeldir. Ben de çok mutluyum bu durumdan. Şu anda hocanın Cenk'e güveni ve üstüne yaptığı yatırım var. Bana da beklemek düşüyor. Aynı şekilde çalışıp, ibrenin bana dönmesini umut ediyorum Oyuna girdiğiniz zaman en iyisini yapmak zorundasınız. Ne olursa olsun oynama isteğimi içimden kimse alamaz. Atabildiğim her golü seviyorum. Kaleci ile karşı karşıya kaldığınız an birçok oyuncu köşeleri seçer ama ben beklemeyi tercih ediyorum. Genelde kalecinin üst tarafına vurmayı tercih ediyorum.

    35 GOL YORUMU
    "Rakam (35 gol sözü) yanlış anlaşıldı. O kadar kolay söylendi ki bana, ben de nerede kağıt varsa, hemen imzalayayım dedim. Oynamamam da bunu körüklüyor. Burada bana yardım eden birçok insan var. Ailem için biraz daha zor olabilir İstanbul ama ben tadını çıkarıyorum. Birçok farklı kültürü içinde barındırıyor burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Gezmek zor oluyor insanlar sizi tanıyınca bu çok pozitif bir şey tabi. Ailem gezmenin tadını çıkarıyor. İspanya'daki gibi olmuyor hiçbir zaman ama oradaki gibi olmuyor farklı bir yerde oranın yemek kültürüne de alışmanız lazım özellikle tatlılar çok güzel. Oğlumun da fenomen olma şansı var tabi. Doğuştan Beşiktaşlı oldu diyebiliriz."
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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