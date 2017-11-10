Negredo'dan 35 gol açıklaması
Beşiktaş'ın golcüsü Alvaro Negredo, samimi açıklamalarda bulundu
İŞTE O AÇIKLAMALAR
HOCA CENK'E YATIRIM YAPTI
Transfer sürecinde Beşiktaş taraftarlarından binlerce mesaj geldi. Menajerimle konuştum ve bu kadar ilgi varsa gitmem gerekir diye düşündüm. Tribünlere 10 aylık oğlum bile alıştı. O bile ayağa kalkıp alkışlıyor taraftarı. Taraftar böyle bir tepki gösterip arkanızdaysa bu çok özeldir. Ben de çok mutluyum bu durumdan. Şu anda hocanın Cenk'e güveni ve üstüne yaptığı yatırım var. Bana da beklemek düşüyor. Aynı şekilde çalışıp, ibrenin bana dönmesini umut ediyorum Oyuna girdiğiniz zaman en iyisini yapmak zorundasınız. Ne olursa olsun oynama isteğimi içimden kimse alamaz. Atabildiğim her golü seviyorum. Kaleci ile karşı karşıya kaldığınız an birçok oyuncu köşeleri seçer ama ben beklemeyi tercih ediyorum. Genelde kalecinin üst tarafına vurmayı tercih ediyorum.
35 GOL YORUMU
"Rakam (35 gol sözü) yanlış anlaşıldı. O kadar kolay söylendi ki bana, ben de nerede kağıt varsa, hemen imzalayayım dedim. Oynamamam da bunu körüklüyor. Burada bana yardım eden birçok insan var. Ailem için biraz daha zor olabilir İstanbul ama ben tadını çıkarıyorum. Birçok farklı kültürü içinde barındırıyor burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Gezmek zor oluyor insanlar sizi tanıyınca bu çok pozitif bir şey tabi. Ailem gezmenin tadını çıkarıyor. İspanya'daki gibi olmuyor hiçbir zaman ama oradaki gibi olmuyor farklı bir yerde oranın yemek kültürüne de alışmanız lazım özellikle tatlılar çok güzel. Oğlumun da fenomen olma şansı var tabi. Doğuştan Beşiktaşlı oldu diyebiliriz."
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:56
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
Negredo'dan 35 gol açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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