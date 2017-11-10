 Negredo imza töreninde – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Negredo imza töreninde

    Negredo imza töreninde
    BEŞİKTAŞ'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo, bugün taraftarlarla buluşuyor. Negredo, Vodafone Park Kartal Yuvası'nda saat 15.30'da imza töreni düzenleyecek. Sezon başından bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 1 gol atan, 1 de asist yapan yıldız futbolcunun imza törenine binlerce Beşiktaş taraftarının akın etmesi bekleniyor.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:33
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