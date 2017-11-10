Limana yaklaşıyor
31 Aralık’ta sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki yıldız futbolcuyla bizzat görüşecek Fikret Orman’ın, ön anlaşmayı imzalatması bekleniyor
Yıldızını parlatıyor
UZUN süredir hem Beşiktaş hem F.Bahçe'yi peşinde koşturan Lima'nın yıldızı sürekli parlıyor. Sambacı bu sezon Brezilya Serie A'da en fazla şut pası atan isim konumunda. 74 maçta, maç başına 3.4 şut pası veren Lima, 5 büyük lig ve Süper Lig'de en fazla şut pası atan isimler sıralamasında zirvede.
'Come to Beşiktaş'
SİYAH-beyazlılarda 'Come to Beşiktaş'ın yeni hedefi belli oldu: Lucas Lima! Taraftarlar, Başkan Fikret Orman'ın gözdesi, Brezilyalı 10 numaranın sosyal medya hesaplarına ve özellikle Instagram sayfasına hücum etti. Lima'ya on binlerce 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) mesajı atıldı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:55
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
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