Limana yaklaşıyor

31 Aralık’ta sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki yıldız futbolcuyla bizzat görüşecek Fikret Orman’ın, ön anlaşmayı imzalatması bekleniyor

MİLLİ takımlar arası öncesinde ligde aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Beşiktaş'ta yönetim, hem devre arası hem de gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yönetici Metin Albayrak ile Güney Amerika'ya giderek birçok futbolcu seyreden başkan Fikret Orman'ın; şimdi de Brezilya'ya giderek, 31 Aralık'ta Santos'la olan sözleşmesi sona erecek olan ve yeniden anlaşma yapmayan, Milan'ın da peşinde olduğu Lucas Lima'yı bitireceği öğrenildi. BAŞKAN Orman, 27 yaşındaki oyuncunun yanı sıra menajeri Figger'le de bir araya gelecek. Fikret Orman'ın, Lima'yı Beşiktaş'a gelmeye ikna etmesi durumunda; Avrupa'nın birçok kulübünün peşinde olduğu Oğuzhan'ın satışını da kafasında netleştireceği ifade edildi. Başkan Orman ayrıca Brezilya'da belirlediği 3 diğer oyuncu için de son görüşmeleri yapacak, dönüşte de Şenol Güneş ile görüşerek oyuncular hakkında karar verecek.



Yıldızını parlatıyor

UZUN süredir hem Beşiktaş hem F.Bahçe'yi peşinde koşturan Lima'nın yıldızı sürekli parlıyor. Sambacı bu sezon Brezilya Serie A'da en fazla şut pası atan isim konumunda. 74 maçta, maç başına 3.4 şut pası veren Lima, 5 büyük lig ve Süper Lig'de en fazla şut pası atan isimler sıralamasında zirvede.



'Come to Beşiktaş'

SİYAH-beyazlılarda 'Come to Beşiktaş'ın yeni hedefi belli oldu: Lucas Lima! Taraftarlar, Başkan Fikret Orman'ın gözdesi, Brezilyalı 10 numaranın sosyal medya hesaplarına ve özellikle Instagram sayfasına hücum etti. Lima'ya on binlerce 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) mesajı atıldı.