 İşte Talisca'nın Türkiye'de en beğendiği Türk oyuncu – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    İşte Talisca'nın Türkiye'de en beğendiği Türk oyuncu

    İşte Talisca'nın Türkiye'de en beğendiği Türk oyuncu

    Talisca, Türkiye'de en beğendiği oyuncunun Yusuf Yazıcı olduğunu söyledi.

    Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Talisca Türkiye'de en beğendiği oyuncuyu açıkladı. Brezilyalı oyuncu Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'yı çok beğendiğini belirtti ve "Çok büyük yetenk, büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:05
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