 Fikret Orman’dan ‘salt bae’ akımı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Fikret Orman’dan ‘salt bae’ akımı

    Fikret Orman’dan ‘salt bae’ akımı
    ÜNLÜ et lokantası Nusr-et'in sahibi Nusret Gökçe'nin özel hareketi olan 'saltbae' akımına Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da uydu. Bu hafta başında Miami'ye giden Başkan Orman, yeni şubesi açılacak olan Nusret'e uğramayı da unutmadı. Et lokantasının yeni şubesinde vakit geçiren Orman, sosyal medya fenomeni haline gelen mekan sahibi Nusret Gökçe'ye de hayırlı olsun dileklerini iletti. Nusret'in kendine özgü hareketini yapan Beşiktaş Başkanı, sosyal medya üzerinden bir de fotoğraf paylaştı ve altına da "Hayırlı olsun, allah bol kazanç versin" notunu düştü.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
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