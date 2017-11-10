Beşiktaş'ta Akhisarspor hazırlıkları
Beşiktaş Süper Lig’in 12. haftasında karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve pas çalışması ile başladı. Top sürme ve çabukluk çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, yarı sahada yapılan tek ve minyatür kale maç ile idmanı devam ettirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile noktalandı. İdman sonunda İspanyol futbolcu Negredo penaltı atışı yaparken, Talisca ve Quaresma ise serbest vuruş çalışması yaptı.
Dün grip nedeniyle akşam antrenmanına katılmayan Jeremain Lens, bu sabah yapılan çalışmada takımdan ayrı düz koşu yaptı. Gökhan Gönül, takımla birlikte katıldığı pas çalışmasından sonra takımdan ayrı koşu yaparak antrenmanı noktalarken, 6 maç men cezası alan Caner Erkin de izinli olduğu gerekçesiyle antrenmana katılmadı.
Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Babel, Mitrovic, Tosic, Pepe, Oğuzhan, Cenk ve Orkan Çınar antrenmana katılmadı.
Siyah-beyazlılar Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın Rumen ekibi Astra Girgiu ile yapacağı hazırlık maçı ile sürdürecek.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:57
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3 transferle yarışta varız
Toplam 14
Yorum
FENERLİ ŞEYTAN LAKAPINI BOŞUNA VERMEMİŞLER HER TARAFI AYRI OYNUYOR
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 12
Yorum
Ardanın miyadı doldu Sabri gibi pes etmeyecekti.Her zaman hazır olacaktı.Ardanın yürüyecek hali yok.Ayrıca galatasarayı küçük görüp çok kapris yapabilir ve yapar
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 12
Yorum
ultrAslan 07 gelsin tudor kimlerin biletini kesti ya adam gibi oynar yada külübe bekçisi olur rahat olun bi yeri karıstıramaz snejderi bile boşa yollamdı
Beşiktaş'ta Akhisarspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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