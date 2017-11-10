Beşiktaş'ta Akhisarspor hazırlıkları

Beşiktaş Süper Lig’in 12. haftasında karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 17 Kasım Cuma günü Vodafone Park'ta oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını bu sabah Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Antrenman öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, Mustafa Kemal Atatürk'ün 79. ölüm yıldönümü sebebiyle saygı duruşunda bulundu.



Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve pas çalışması ile başladı. Top sürme ve çabukluk çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, yarı sahada yapılan tek ve minyatür kale maç ile idmanı devam ettirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile noktalandı. İdman sonunda İspanyol futbolcu Negredo penaltı atışı yaparken, Talisca ve Quaresma ise serbest vuruş çalışması yaptı.

Dün grip nedeniyle akşam antrenmanına katılmayan Jeremain Lens, bu sabah yapılan çalışmada takımdan ayrı düz koşu yaptı. Gökhan Gönül, takımla birlikte katıldığı pas çalışmasından sonra takımdan ayrı koşu yaparak antrenmanı noktalarken, 6 maç men cezası alan Caner Erkin de izinli olduğu gerekçesiyle antrenmana katılmadı.



Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Babel, Mitrovic, Tosic, Pepe, Oğuzhan, Cenk ve Orkan Çınar antrenmana katılmadı.



Siyah-beyazlılar Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın Rumen ekibi Astra Girgiu ile yapacağı hazırlık maçı ile sürdürecek.