 ABD’de baloya katılacak – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    ABD’de baloya katılacak

    ABD’de baloya katılacak
    ABD'de yaşayan Beşiktaş taraftarları, 2016-17 sezonu şampiyonluklarını 11 Kasım 2017 Cumartesi gecesi kutlayacak. Balo, New York'un tarihi opera binalarından biri olan Grand Prospect Hall'de yapılacak. Gecenin onur konuğu ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçen yıl da baloya katılmıştı. Gecede Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Tepe de sahne alacak.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
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