Oğuzhan'ın yolu açık!

Gazeteniz FOTOMAÇ, habercilikte 1 numara olduğunu bir kez daha kanıtladı. FOTOMAÇ'ın dünkü sayısında "Oğuzhan gidebilir" başlıklı haberimizde; herkesin Ocak'ta satılacağını söylediği Cenk Tosun'un kalacağını, Oğuzhan'ın ise satılabileceğini yazdık. Bu haberimizin hemen ardından dün Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, İtalyan sitesi Calciomercato'ya siyah-beyazlı kulübün yeni transfer stratejisine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Londra'da düzenlenen WyScout forumu sonrası soruları yanıtlayan Naibi, transferde adı geçen oyuncularla ilgili şu ifadelerini kullandı:Inter ve Milan'ın ilgisi olduğunu biliyorum. Ancak asla resmi bir teklif ya da talep almadık. Oğuzhan bizim kaptanımız, bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizimle kalmasını istiyoruz, çünkü iddialı bir takım olmak istiyoruz. Şüphesiz Oğuzhan çok sayıda üst sınıf takımlar tarafından sürekli takip edilen bir oyuncu. Resmi bir teklifle gelirse değerlendiririz.Cenk Tosun ise harika işler yapıyor ve takımın çok önemli bir oyuncusu. Premier Lig'den ilgi olduğu doğru, ancak onu satmayacağız.Kiralık oyuncumuz ve bu sezon son yılı. Onu takımda tutmak istiyoruz. Benfica'yla anlaşmanın yollarını arıyoruz.Fellaini'yle ilgili iddialar kardeşinin ve menajerinin İstanbul'a gelmesinden kaynaklanıyor. Dürüst olmak gerekirse şu anda ne Manchester United'la ne de Fellaini'yle bir görüşmemiz yok.Transfer döneminin son günlerinde Juventus'tan Lichtsteiner'la ilgilendik. Ancak artık ilgilenmiyoruz. Şampiyonlar Ligi listesine alınmadığı için mutsuz olduğunu biliyoruz ancak şu anda herhangi bir görüşmemiz yok.