Oğuzhan'ın yolu açık!
Türkiye’nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ’ın yazdığı “Oğuzhan Gidebilir” başlıklı haberin ardından dün de Ali Naibi, “Oğuzhan için resmi teklif gelirse değerlendiririz” dedi
OĞUZHAN: Inter ve Milan'ın ilgisi olduğunu biliyorum. Ancak asla resmi bir teklif ya da talep almadık. Oğuzhan bizim kaptanımız, bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizimle kalmasını istiyoruz, çünkü iddialı bir takım olmak istiyoruz. Şüphesiz Oğuzhan çok sayıda üst sınıf takımlar tarafından sürekli takip edilen bir oyuncu. Resmi bir teklifle gelirse değerlendiririz.
CENK TOSUN: Cenk Tosun ise harika işler yapıyor ve takımın çok önemli bir oyuncusu. Premier Lig'den ilgi olduğu doğru, ancak onu satmayacağız.
TALISCA: Kiralık oyuncumuz ve bu sezon son yılı. Onu takımda tutmak istiyoruz. Benfica'yla anlaşmanın yollarını arıyoruz.
FELLAiNi:? Fellaini'yle ilgili iddialar kardeşinin ve menajerinin İstanbul'a gelmesinden kaynaklanıyor. Dürüst olmak gerekirse şu anda ne Manchester United'la ne de Fellaini'yle bir görüşmemiz yok.
LICHTSTEINER: Transfer döneminin son günlerinde Juventus'tan Lichtsteiner'la ilgilendik. Ancak artık ilgilenmiyoruz. Şampiyonlar Ligi listesine alınmadığı için mutsuz olduğunu biliyoruz ancak şu anda herhangi bir görüşmemiz yok.
FOTOMAÇ YAZARSA DOĞRUDUR!
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
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