‘Devler Ligi’ne abone oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 4 kez ağları havalandıran ve 1 de asist yapan golcü oyuncunun performansı, Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Devler Ligi, yaptığı paylaşımda Cenk Tosun'un 10 Şampiyonlar Ligi maçında toplam 5 gol attığına değindi. Siyah beyazlı oyuncu, geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıkarken bunların hepsine sonradan girmiş ve 1 gol atmıştı.