 ‘Devler Ligi’ne abone oldu – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    ‘Devler Ligi’ne abone oldu

    ‘Devler Ligi’ne abone oldu
    Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 4 kez ağları havalandıran ve 1 de asist yapan golcü oyuncunun performansı, Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Devler Ligi, yaptığı paylaşımda Cenk Tosun'un 10 Şampiyonlar Ligi maçında toplam 5 gol attığına değindi. Siyah beyazlı oyuncu, geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıkarken bunların hepsine sonradan girmiş ve 1 gol atmıştı.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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