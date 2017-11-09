 Beşiktaş'ta Akhisarspor hazırlıkları – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'ta Akhisarspor hazırlıkları

    Beşiktaş'ta Akhisarspor hazırlıkları

    Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra Süper Lig’in 12. haftasında T.M. Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

    Basına kapalı yapılan antrenman bir saate yakın sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Oğuzhan, Cenk, Babel, Mitrovic, Tosic, Pepe ve Orkan katılmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Sabah antrenman salonda yapılan denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapıldı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.
    Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saat 17.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:46
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