Beşiktaş'ta Akhisarspor hazırlıkları
Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra Süper Lig’in 12. haftasında T.M. Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saat 17.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:46
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Luke Shaw iddiası
Toplam 3
Yorum
SLoRd Adamın ayagı kırılmış oyuncu alıyorsunuz bir bitmediniz gittiniz bee nerde sakat oyuncu var FB yazık yaa hiçmi ders almıyorsunuz
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Düzelmezse Robin de yolcu
Toplam 6
Yorum
SLoRd Bu adam bitmiş okeye dönüyor hala bu adamın iyi olmasını bekleyenler Futbolun F sini bilmiyorlar gerisi hikaye..
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Advocaat, bırakacağını açıkladı
Toplam 1
Yorum
taraftar Come to FENER.
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