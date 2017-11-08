Şok ceza: 415 bin euro!

BEŞİKTAŞ'IN Devler Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig'in yıldızlarından Naby Keita'ya 415 bin euro trafik cezası kesildi. Almanya'da bu tip cezalarda kişinin gelirine göre rakam belirleniyor. 22 yaşındaki futbolcunun yıllık geliri 3 milyon euro olduğundan, her gün 8 bin 300 euro'dan 50 günlük cezası 415 bin euro'ya geliyor.