Pektemek gider Töre gelir

Şenol Güneş’in üçüncü forvet olarak takımda kalmasını istediği Mustafa Pektemek kiralık gitmek isterken; Gökhan Töre’nin de ligin ikinci yarısına hazır olacağı ifade edildi

BEŞİKTAŞ'ta devre arasında hareketli saatler yaşanacak. Geçen sezon Başakşehir formasıyla hayata geri dönen Mustafa Pektemek, bu sezon ise teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle 3'üncü forvet olarak takımda tutulmuştu. Fakat geride kalan 11 haftada sadece Trabzon maçında 1 dakika forma giyen tecrübeli golcü devre arasında kiralık olarak gönderilmesi için yönetime başvurduğu ifade edildi. Güneş'in de bu talebe sıcak baktığı belirtildi. SEZON başı kampında dizinden sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin 4 aylık futbol hasreti sona ermek üzere. Sakatlığı tamamen geçen Töre'nin hazır hale geldiği, Milli maç arasında takımla çalışacağı belirtildi. Töre ilk yarının sonuna kadar forma giyemeyecek. Nedeni ise TFF'ye sezon başında verilen listede adının yer almaması. Devre arası transfer döneminin ardından adı listeye eklenecek olan Gökhan Töre, böylece ligin ikinci yarısonda forma giyebilecek.