Oğuzhan gidebilir
Başkan Orman’ın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Oğuzhan’la ilgili Ocak’ta cazip bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmesi bekleniyor
Orman'ın, Oğuzhan için 15 milyon euro düşündüğü, bu parayı vermek için Lazio başta olmak üzere Premier Lig ve İspanya'dan bazı takımların devrede olduğu bildirildi. Oğuzhan'ın da her röportajında Avrupa hayalinden bahsetmesi ve son dönemde sürekli yedek kalması yüzünden yurt dışında oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:03
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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