 Mourinho, Fellaini’yi bırakmıyor – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Mourinho, Fellaini’yi bırakmıyor

    Mourinho, Fellaini’yi bırakmıyor

    M. United menajeri Jose Mourinho, Beşiktaş’ın transfer listesindeki 29 yaşındaki yıldız Fellaini için, “Ondan çok memnunum, ihtiyaç olduğu her an oynamaya hazır” dedi

    BEŞİKTAŞ'ın transfer gündeminde yer alan Manchester United'ın orta saha oyuncusu Marouane Fellaini için flaş bir açıklama geldi. M. United'ın Chelsea ile oynadığı maçta 62. dakikada oyuna dahil olan Fellaini hakkında övgüyle bahseden İngiliz ekibinin menajeri Jose Mourinho, "Fellaini'nin benim için harika bir oyuncu olduğunu söylemeliyim. Haftalardır sakattı ve Chelsea maçından bir gün önce antrenmana çıkabildi. Kendisine ihtiyaç duyulması halinde hazırlanmak için her şeyi yaptı. Kendisinden gerçekten çok memnunum" ifadelerini kullandı. Mourinho'nun bu açıklaması, Fellaini'yi kadrosunu katmak isteyen siyah-beyazlıların keyfini kaçırdı.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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