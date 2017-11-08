Mourinho, Fellaini’yi bırakmıyor

M. United menajeri Jose Mourinho, Beşiktaş’ın transfer listesindeki 29 yaşındaki yıldız Fellaini için, “Ondan çok memnunum, ihtiyaç olduğu her an oynamaya hazır” dedi

BEŞİKTAŞ'ın transfer gündeminde yer alan Manchester United'ın orta saha oyuncusu Marouane Fellaini için flaş bir açıklama geldi. M. United'ın Chelsea ile oynadığı maçta 62. dakikada oyuna dahil olan Fellaini hakkında övgüyle bahseden İngiliz ekibinin menajeri Jose Mourinho, "Fellaini'nin benim için harika bir oyuncu olduğunu söylemeliyim. Haftalardır sakattı ve Chelsea maçından bir gün önce antrenmana çıkabildi. Kendisine ihtiyaç duyulması halinde hazırlanmak için her şeyi yaptı. Kendisinden gerçekten çok memnunum" ifadelerini kullandı. Mourinho'nun bu açıklaması, Fellaini'yi kadrosunu katmak isteyen siyah-beyazlıların keyfini kaçırdı.