Kara Kartal’a Rumen rakip

MİLLİ maç aralarında hazırlık maçı yapmayı gelenek haline getiren Beşiktaş, 11 Kasım cumartesi günü de bu geleneği sürdürecek. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'e verilen arada Romanya 1'inci Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile hazırlık maçı yapacak. Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 15.00'te başlayacak.