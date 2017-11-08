 Kara Kartal’a Rumen rakip – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Kara Kartal’a Rumen rakip

    Kara Kartal’a Rumen rakip
    MİLLİ maç aralarında hazırlık maçı yapmayı gelenek haline getiren Beşiktaş, 11 Kasım cumartesi günü de bu geleneği sürdürecek. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'e verilen arada Romanya 1'inci Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile hazırlık maçı yapacak. Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 15.00'te başlayacak.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:21
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