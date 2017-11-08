Hat-Trick yapamam
Beşiktaş’taki performansıyla yeniden Hollanda milli takımına çağırılan Babel, “Santrafor oynayabilirim ama benden hat-trick beklemeyin” dedi
Esprili bir dille santrfor oynarken kendisinden çok gol beklenmemesini söyleyen Babel, "'En son santrfor olarak Deportivo'da oynamıştım. Bir yıldan fazla oldu. Tabii öyle bir durumda benden hat-trick beklemeyin" dedi. Advocaat'ın veda etme ihtimalinin hatırlatılması üzerine Babel, "Dünya Kupası'na katılamayacağımız için üzgünüm ama milli takımda olmak her zaman güzel. Eğer Advocaat ayrılacaksa, bence güzel bir vedayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:19
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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