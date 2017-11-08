Hat-Trick yapamam

Beşiktaş’taki performansıyla yeniden Hollanda milli takımına çağırılan Babel, “Santrafor oynayabilirim ama benden hat-trick beklemeyin” dedi

BEŞİKTAŞ'ın yıldız ismi Babel, Hollanda'nın İskoçya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'taki yüksek performansı sonrası Hollanda Milli Takımı'na seçilen Babel, Advocaat ve forvet oynama ihtimali hakkında konuştu. Forvetin merkezinde oynama ihtimalinin olduğunun söylenmesi üzerine Babel, "'Bir santrfordan neler beklendiğini biliyorum. Ama o bölgede oynamak zorunda kalırsam da benim için sorun olmaz" ifadelerini kullandı.



Esprili bir dille santrfor oynarken kendisinden çok gol beklenmemesini söyleyen Babel, "'En son santrfor olarak Deportivo'da oynamıştım. Bir yıldan fazla oldu. Tabii öyle bir durumda benden hat-trick beklemeyin" dedi. Advocaat'ın veda etme ihtimalinin hatırlatılması üzerine Babel, "Dünya Kupası'na katılamayacağımız için üzgünüm ama milli takımda olmak her zaman güzel. Eğer Advocaat ayrılacaksa, bence güzel bir vedayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.