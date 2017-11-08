 Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

    Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
    BEŞİKTAŞ kulübü, 5 Kasım pazar günü deplasmanda oynadığı Göztepe maçında siyah-beyazlı taraftarların neden olduğu "çirkin ve kötü tezahüratı" gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle yine Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:20
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