Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

BEŞİKTAŞ kulübü, 5 Kasım pazar günü deplasmanda oynadığı Göztepe maçında siyah-beyazlı taraftarların neden olduğu "çirkin ve kötü tezahüratı" gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle yine Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.