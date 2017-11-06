 Röportaja birlikte katıldılar – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Röportaja birlikte katıldılar

    Röportaja birlikte katıldılar
    GÜNEŞ ve eski yardımcısı Tuna maç öncesi röportaja birlikte katıldılar. Güneş, Tuna için "İşini iyi yapan ve çalışkan birisidir. Birlikte çalıştığımız dönemde öyleydi, şimdi de öyle. Çok iyi bir takım kurdular" derken, Göztepe'nin hocası da "Hocamla çalışmak, o tecrübeyi edinmek ve bunu yansıtmak benim için avantaj. Bunun değerini biliyorum, ömür boyu taşıyacağım" diye konuştu.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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