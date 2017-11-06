GÜNEŞ ve eski yardımcısı Tuna maç öncesi röportaja birlikte katıldılar. Güneş, Tuna için "İşini iyi yapan ve çalışkan birisidir. Birlikte çalıştığımız dönemde öyleydi, şimdi de öyle. Çok iyi bir takım kurdular" derken, Göztepe'nin hocası da "Hocamla çalışmak, o tecrübeyi edinmek ve bunu yansıtmak benim için avantaj. Bunun değerini biliyorum, ömür boyu taşıyacağım" diye konuştu.