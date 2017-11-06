 Kartal'ı uçuran adamlar – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Kartal'ı uçuran adamlar

    Kartal'ı uçuran adamlar

    İzmir’de perdeyi açan Talisca, Cenk’in golünü de hazırladı. Sezonun flaş ismi Babel ise fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı. Beşiktaş’ın iki yıldızı, Göztepe zaferinin kahramanlarıydı

    ŞAMPİYONLAR Ligi'ndeki Monaco beraberliğinin ardından dün Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, net bir skorla galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların zaferinde öne çıkan isimlerden ikisi tartışmasız Babel ve Talisca'ydı. İzmir'de perdeyi açan Talisca, Cenk'in golünün de hazırlayıcısıydı. Brezilyalı futbolcu, ikinci kez topla buluştuğu 7. dakikada Kartal'ı öne geçirmeyi başardı. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon geride kalan 11 haftada 3'er gol ve asiste ulaştı.

    BABEL BİLDİĞİNİZ GİBİ
    SEZONUN flaş ismi Babel de dün işbaşındaydı. Hollandalı, Talisca'nın golününde asisti yaparken, 47'de de rakip fileleri havalandırmayı başardı. Performansıyla Kartal'ın vazgeçilmezleri arasına giren 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki 4 golünü de dış saha maçlarında attı.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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