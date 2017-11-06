Kartal'ı uçuran adamlar
İzmir’de perdeyi açan Talisca, Cenk’in golünü de hazırladı. Sezonun flaş ismi Babel ise fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı. Beşiktaş’ın iki yıldızı, Göztepe zaferinin kahramanlarıydı
BABEL BİLDİĞİNİZ GİBİ
SEZONUN flaş ismi Babel de dün işbaşındaydı. Hollandalı, Talisca'nın golününde asisti yaparken, 47'de de rakip fileleri havalandırmayı başardı. Performansıyla Kartal'ın vazgeçilmezleri arasına giren 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki 4 golünü de dış saha maçlarında attı.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:53
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Süreyya’dan taraftara üçlü!
Toplam 3
Yorum
Alper Adam daha puan farkini bilmiyor gelip yorum yapiyor 6 puan fark varmis bilmem ne. O kadar korkmayin besiktastan tek derdiniz olmuş
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 13
Yorum
Yeni heycan Bu saatten sonra bence en akkili TD secimi ya umit ozat ya da yilmaz vural olmali cunku bu kadroya Mourinho bile gelse pek bir sey olmaz
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 25
Yorum
Miyane Yazacak çok şey var da karakter sınırı yetmez. Bu insan yapısıyla sırf fb değil Türkiye daha çok patinaj çeker. Daha Ali Koç'u yiyeceksiniz.
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