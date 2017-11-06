 Hiç de öyle biri değilim – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Hiç de öyle biri değilim

    Hiç de öyle biri değilim

    “Antrenörlerimle sorunum olmadı ama nedense üzerime ‘kötü çocuk’ imajı yapışmış. Düşündüğünüzü söylediğinizde hemen ‘kötü çocuk’ yaparlar.”

    RİCARDO Quaresma, katıldığı bir programda üzerine yapışan 'kötü çocuk' imajından dert yandı. Tecrübeli futbolcu, "Antrenörlerimle hiç sorunum olmadı ama nedense üzerime bir kötü çocuk imajı yapışmış. 'Her yerde sorun çıkaran adam.' Hiç de öyle biri değilim" dedi. Q7, "Düşündüğünüzü söylediğinizde sizi hemen kötü çocuk yaparlar. Bana güvenen antrenörlerle çalıştığımda rahat hissediyorum. Milli Takım'da Fernando Santos gibi. Porto'daki antrenörüm Fonseca güvenmiyordu ve ben de Beşiktaş'a döndüm. Kupalar kazanmak çok ilgi çekici gelmişti" diye konuştu.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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