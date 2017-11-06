 Futbolcular hasret giderdi – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Futbolcular hasret giderdi

    Futbolcular hasret giderdi
    Beşiktaş 'ın eski oyuncuları Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Ömer Şişmanoğlu ve genç Muhammed Enes Durmuş mücadele öncesi eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Uzun süre keyifli sohbetler yaşandı.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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