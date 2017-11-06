 Dünya Beşiktaş’ı konuşuyor – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Dünya Beşiktaş’ı konuşuyor

    Dünya Beşiktaş’ı konuşuyor

    Kartal’ın Portekizli yıldızı, siyah-beyazlı taraftarlara övgü dolu sözler sarfetti

    BEŞİKTAŞ'IN yıldızı Pepe, taraftarlarla ilgili konuştu. "Tüm dünya Beşiktaş taraftarının maçlarda çıkardığı gürültüyü konuşuyor" diyen Portekizli, "UEFA'nın sitesine verdiğim röportajda da Beşiktaş taraftarının inanılmaz derecede etkileyici olduğundan bahsetmiştim. Maçlardan eve geldiğim zaman kulaklarım çınlıyor. Ancak bunlar futbolcuların alışmak zorunda olduğu şartlar. Kesinlikle çok spektükaler bir ambiyans" ifadelerini kullandı.

    KARTAL'IN vazgeçilmezi olan Pepe, bu sezon tüm resmi maçlarda forma giydi. Süper Kupa Finali ile birlikte Süper Lig'de 11, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta oynayan Portekizli yıldız, 1 de gol attı.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:42
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